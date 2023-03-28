IKEA продала свою российскую фабрику местной компании — Finance.ua

IKEA продала свою российскую фабрику местной компании
Шведский мебельный гигант IKEA продал свою фабрику в российском Новгороде местной фирме «Инвест Плюс».
Об этом сообщает Reuters.
«Процесс продажи (новгородской фабрики. — Ред.) был структурированный и поэтапный, чтобы найти нового владельца с сильным планом и возможностями для развития бизнеса», — сообщил агентству владелец бренда Inter IKEA Group.
Стороны не разглашают ни сумму сделки, ни ее условия.
Генеральный директор «Инвест Плюс» Вадим Осипов заявил, что в настоящее время цель нового владельца фабрики «поскорее вернуть популярную и качественную продукцию новгородской фабрики на российский мебельный рынок».
Новгородская фабрика была крупнейшим из бывших производственных подразделений IKEA в рф, способным производить более 7 миллионов шкафов и кухонных гарнитуров в год.
Как сообщалось, IKEA остановила все розничные и производственные операции в россии после того, как рф ввела войска в Украину 24 февраля. IKEA ненадолго возобновила онлайн-продажи прошлым летом, а часть компании все еще управляет 14 торговыми центрами под брендом MEGA в россии.
В феврале российские СМИ сообщили, что Ingka Group, владелец большинства магазинов IKEA, начала искать покупателей на торговые центры.
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