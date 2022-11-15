IKEA решила ликвидировать свою закупочную «дочку» в россии — Finance.ua

IKEA решила ликвидировать свою закупочную «дочку» в россии
Шведская IKEA, которая с марта постепенно сворачивает бизнес в россии и продает производственные активы внутри страны, решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Ікеа Закупочные Услуги рус».
Об этом пишет «Интерфакс».
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», решение о ликвидации «дочки» приняли на внеочередном собрании участников ООО 10 ноября.
«Ликвидатором назначен Дмитрий Чурин (он же в сентябре этого года выступил ликвидатором дочерней структуры другой скандинавской компании — финского поставщика технологий обработки стекла Glaston Oyj)», — добавляет издание.
«Ікеа Закупочные Услуги Рус» принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%).
Основными видами деятельности компании были создание и использование баз данных и информационных ресурсов, управление недвижимостью и предоставление посреднических услуг при ее оценке. По итогам 2021 года «Ікеа Закупочные Услуги рус» получила выручку в 454 млн рублей, чистую прибыль в размере 31 млн рублей.
С марта этого года IKEA постепенно сворачивает деятельность в россии. В отчете за 2022 год финансовый год, опубликованном в начале ноября, ритейлер подтвердил, что до конца 2022 календарного года намерен окончательно закрыть закупочные и логистические офисы в Москве и Минске.
К началу 2023 года компания рассчитывает завершить продажу четырех заводов в рф. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (два завода) и в поселке городского типа Красная Поляна (Кировская область).
«О продаже ритейлерского бизнеса компания пока не объявляла. российский Минпромторг не раз сообщал, что не получал уведомлений от IKEA о продаже активов в ритейле. По данным источников „Интерфакса“, по заводам IKEA процесс due diligence был завершен в начале ноября», — добавляет издание.
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