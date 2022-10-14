IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии

Фондовый рынок
29
IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии
IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии
Шведский мебельный ритейлер IKEA уволил 10 000 сотрудников во время ухода с российского рынка.
Об этом исполнительный директор INGKA Group Эспер Бродин заявил в комментарии AFP.
Как отмечает агентство, IKEA остановила розничные продажи в россии в марте и компании уже «пришлось проститься» примерно с 10 000 из 12 000 сотрудников в рф.
В то же время компания сообщила о росте продаж за весь год на 6%, назвав год «сложным» из-за инфляции и сокращения масштабов продаж в рф.
С 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в рф.
В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в россии и предупредила, что «не видит возможности возобновить продажу в ближайшем будущем».
Затем компания провела онлайн-распродажу товаров из своих магазинов сначала для сотрудников, затем и других потребителей. 15 августа распродажа завершилась.
В середине августа шведский мебельный ритейлер IKEA решил ликвидировать российскую «дочку» — ООО Ікеа Дом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.