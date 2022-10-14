IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии — Finance.ua

IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

IKEA уволила 10 000 сотрудников во время ухода из россии

Шведский мебельный ритейлер IKEA уволил 10 000 сотрудников во время ухода с российского рынка.

Об этом исполнительный директор INGKA Group Эспер Бродин заявил в комментарии AFP.

Как отмечает агентство, IKEA остановила розничные продажи в россии в марте и компании уже «пришлось проститься» примерно с 10 000 из 12 000 сотрудников в рф.

В то же время компания сообщила о росте продаж за весь год на 6%, назвав год «сложным» из-за инфляции и сокращения масштабов продаж в рф.

С 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в рф.

В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в россии и предупредила, что «не видит возможности возобновить продажу в ближайшем будущем».

Затем компания провела онлайн-распродажу товаров из своих магазинов сначала для сотрудников, затем и других потребителей. 15 августа распродажа завершилась.

В середине августа шведский мебельный ритейлер IKEA решил ликвидировать российскую «дочку» — ООО Ікеа Дом.

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НВ По материалам:

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