IKEA продала свой последний актив в россии — Finance.ua

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IKEA продала свой последний актив в россии

Фондовый рынок
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IKEA продала свой последний актив в россии
IKEA продала свой последний актив в россии
Шведская Ingka Group, владеющая Ikea, продала свой последний актив в россии — склад в подмосковном городе Есипово.
Об этом пишет РБК со ссылкой на два собственных источника на рынке коммерческой недвижимости и представителя покупателя склада.
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Дистрибьюторский центр в Подмосковье, который обслуживал все магазины ритейлера, шведская компания открыла в 2003 году. За это время его площадь увеличилась почти в четыре раза — до 180 тысяч кв. м. В 2019 году, пишет издание, гендиректор группы компаний Ingka в россии Патрик Антони отмечал, что этот дистрибьюторский центр — «ключ для развития Ikea в россии».
Сумма сделки не известна, однако руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE. XP Антон Алябьев оценивает рыночную стоимость этого дистрибьюторского центра в 16−18 млрд рублей.
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По словам источника, сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, возглавляемая министром финансов рф Антоном Силуановым. По словам собеседников издания, сделка с Ingka Group прошла по «старым» ставкам.
Напомним, 3 марта 2022 года мебельный гигант Ikea объявил об остановке работы в россии.
По материалам:
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