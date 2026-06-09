ИИ в Украине не будет вытеснять работников, а помогать бизнесу — Минэкономики Сегодня 10:00 — Казна и Политика

ИИ в Украине не будет вытеснять работников, а помогать бизнесу — Минэкономики

Искусственный интеллект в Украине не будет вытеснять работников, а будет помогать бизнесу работать более эффективно в условиях острого кадрового дефицита.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает корреспондент УНИАН.

«Я думаю, что искусственный интеллект увеличит производительность. Человек сможет выполнять больше работы за то время, которое есть. У Украины очень специфическая ситуация, которой нет у наших соседей. Из-за дефицита людей берут, переобучают, каждому можно найти работу. Такой истории у наших соседей в Европе нет. И поэтому нам кажется, что очень естественно будет, когда ИИ просто будет помогать работодателям с людьми, которые у них есть», — сказал он.

Читайте также У большинства украинцев нет сбережений — результаты опроса

Мнение эксперта

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что часть проблем с нехваткой работников можно решить за счет модернизации производств и автоматизации отдельных процессов.

По ее словам, украинские предприятия уже активно внедряют роботизированные системы, выполняющие часть рутинных операций, для которых ранее требовался ручной труд.

«Бизнес постоянно пытается делать модернизацию. По возможности они участвуют в различных международных выставках, ищут оборудование, которое может условно помочь заменить ручной труд, а этого человека, который может быть на предприятии, можно переучить или дать дополнительные навыки для той работы, где без человека никак», — сказала Жовтяк.

Напомним, украинский рынок труда меняется на глазах. Пока учителя получают менее 20 тысяч гривен, штукатуры и фасадщики выходят на зарплаты более 60 тысяч, а пенсионеры все чаще становятся главной опорой экономики из-за острого дефицита кадров.

В видео на нашем В видео на нашем YouTube-канале разбираем, что происходит с зарплатами, профессиями и работниками в Украине в 2026 году.

Несмотря на активный наем, нехватка работников только усугубляется. Более половины компаний называют кадровый дефицит главной проблемой рынка. Острее всего это ощущается в рабочих специальностях, где нехватка кандидатов уже стала системной. Ситуацию усложняют сразу несколько факторов:

отток работников за границу, что уменьшает доступный пул кандидатов;

расхождение между зарплатными ожиданиями кандидатов и возможностями компаний (об этом говорят более 40% работодателей);

несоответствие навыков — бизнесу нужны одни специалисты, тогда как рынок предлагает других.

В результате процесс найма затягивается, даже когда вакансии открыты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.