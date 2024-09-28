ИИ чат-бот Meta будет говорить голосами популярных актеров — Finance.ua

ИИ чат-бот Meta будет говорить голосами популярных актеров
Компания Meta планирует представить новую функцию для своего чат-бота Meta AI, которая позволит пользователям выбирать голос для своего цифрового помощника из перечня знаменитостей, таких как Джуди Денч, Кристен Белл, Джон Сена, Аквафина и Киген-Майкл Ки.
Об этом сообщает Reuters.
О новой функции Meta планирует объявить на своей ежегодной конференции Connect, которая начнется в среду, 25 сентября.
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На этом же мероприятии компания представит первую версию очков дополненной реальности и обсудит свои планы по развитию аппаратных продуктов, таких как смартокочки Ray-Ban Meta.
Новые аудиофункции станут доступны в США и других англоязычных странах в приложениях Facebook, Instagram и WhatsApp уже на этой неделе.
Согласно сообщению, Meta стремится ввести продукты генеративного искусственного интеллекта для миллионов своих пользователей, конкурируя с OpenAI и Google.
Компания намерена сделать свой чат-бот частью интерфейса своих приложений, добавляя новые функции и возможности.
Пока ассистент Meta способен участвовать в текстовых чатах и генерировать изображения в ответ на запросы пользователей.
В прошлом году компания экспериментировала с использованием персонажей-звезд, запустив текстовые версии чат-бота, вдохновленные Пэрис Хилтон и Снуп Доггом, но они не приобрели популярность среди пользователей.
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