Meta объявила о глобальной блокировке российских медиа — Finance.ua

Meta объявила о глобальной блокировке российских медиа
Компания Meta, владелец Facebook, объявила о запрете доступа на свои платформы для российских государственных медиа, таких как RT и «россия сегодня».
Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято из-за использования этими СМИ скрытых методов для проведения операций по манипулированию общественным мнением в интернете.
Meta заявила, что запрет является значительным усилением их политики в отношении российских государственных СМИ, ранее включавшей ограничение рекламы и уменьшение охвата их публикаций.
Согласно новым мерам, RT и связанные организации будут заблокированы на всех платформах Meta, таких как Instagram, WhatsApp и Threads, из-за вмешательства в дела других государств. Введение этих мер начнется в ближайшие дни.
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Этот шаг Meta сделала после того, как ранее в этом месяце Соединенные Штаты предъявили обвинение в отмывании денег против двух сотрудников RT за то, что официальные лица назвали схемой найма американской компании для производства онлайн-контента с целью повлиять на выборы 2024 года.
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