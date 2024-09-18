Meta объявила о глобальной блокировке российских медиа — Finance.ua

Meta объявила о глобальной блокировке российских медиа Сегодня 07:17 — Фондовый рынок

Meta объявила о глобальной блокировке российских медиа

Компания Meta, владелец Facebook, объявила о запрете доступа на свои платформы для российских государственных медиа, таких как RT и «россия сегодня».

Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято из-за использования этими СМИ скрытых методов для проведения операций по манипулированию общественным мнением в интернете.

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Meta заявила, что запрет является значительным усилением их политики в отношении российских государственных СМИ, ранее включавшей ограничение рекламы и уменьшение охвата их публикаций.

Согласно новым мерам, RT и связанные организации будут заблокированы на всех платформах Meta, таких как Instagram, WhatsApp и Threads, из-за вмешательства в дела других государств. Введение этих мер начнется в ближайшие дни.

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Этот шаг Meta сделала после того, как ранее в этом месяце Соединенные Штаты предъявили обвинение в отмывании денег против двух сотрудников RT за то, что официальные лица назвали схемой найма американской компании для производства онлайн-контента с целью повлиять на выборы 2024 года.

Діло По материалам:

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