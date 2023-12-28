ИИ-ассистент от Microsoft уже доступен на Android — Finance.ua

ИИ-ассистент от Microsoft уже доступен на Android Сегодня 02:06 — Технологии&Авто

ИИ-ассистент от Microsoft уже доступен на Android

Персональный помощник на основе искусственного интеллекта Copilot от компании Microsoft стал доступен на операционной системе Android.

Об этом сообщает Engadget.

Приложение, которое можно использовать для создания изображений из простых текстовых описаний и запросов, уже доступно в магазине Google Play.

Его можно скачать бесплатно, для входа не требуется учетная запись в Microsoft.

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Отмечается, что Copilot все еще недоступен для пользователей операционной системы iOS, и компания еще не дает никаких обещаний по поводу даты выпуска на этой ОС.

Ранее Microsoft ввела Copilot в операционной системе Windows 10 после запуска на Edge, продуктах Microsoft 365 и Windows 11.

Такой шаг помог компании увеличить на 1 миллиард количество устройств, имеющих право использовать ее ИИ-помощник.

Укрінформ По материалам:

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