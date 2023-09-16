IBM возвращает сотрудников в офисы — Finance.ua

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IBM возвращает сотрудников в офисы

Фондовый рынок
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IBM возвращает сотрудников в офисы
IBM возвращает сотрудников в офисы
Компания IBM Software приказала своим сотрудникам, живущим в радиусе 80 км от офиса, посещать рабочее место не менее трех раз в неделю.
Об этом пишет The Register.
По словам представителей компании, возврат на работу будет производиться согласно действующему местному законодательству. Руководители всех подразделений IBM Software будут определять дни, когда сотрудники будут работать из офиса.
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Согласно сообщению, пока обязательство не распространяется на тех, кто живет вдали от офиса IBM. Однако это свидетельствует о том, что в будущем их тоже заставят посещать рабочее место.
IBM не является первой компанией, требующей от сотрудников посещать офис несколько раз в день. В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, руководство компании Dell прогнозировало, что большинство ее работников навсегда изменят способ работы. Однако и эта компания обязала сотрудников на несколько дней в неделю посещать офис.
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Более того, образец коммуникаций во время пандемии Zoom требует от всех работников возвращаться на работу.
Также в начале сентября вступила в силу политика Meta по возвращению в офисы. Компания угрожает увольнять тех сотрудников, которые будут игнорировать требования посещения офиса трижды в неделю.

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По материалам:
Speka
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