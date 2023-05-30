IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера — Finance.ua

IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера 30.05.2023, 01:12 — Технологии&Авто

IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера

Американская корпорация IBM анонсировала планы построить мощный квантовый компьютер.

Об этом сообщает издание MIT Technology Review.

Представители компании рассказали о своих планах на саммите G7 в Хиросиме, Япония. По словам инженеров, в течение 10 лет они должны создать вычислительную машину на 100 тысяч кубитов. Новое устройство позволит вывести квантовые вычисления в сферу полномасштабных операций, где технологии потенциально смогут решать задачи, перед которыми бессильны обычные суперкомпьютеры.

Читайте также В Финляндии заработал самый быстрый суперкомпьютер

IBM будет сотрудничать с Токийским и Чикагским университетами. Корпорация выделит на проект 100 миллионов долларов.

«Я называю это квантово-ориентированными суперкомпьютерами», — описал квантовый компьютер будущего вице-президент IBM по квантовым вычислениям Джей Гамбетта.

Также в разговоре с MIT Technology Review представители IBM подчеркнули, что даже крупные инвестиции в 100 миллионов долларов не гарантируют успеха. «Безусловно, есть риск», — признал Гамбетта.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.