IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера — Finance.ua

IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера
Американская корпорация IBM анонсировала планы построить мощный квантовый компьютер.
Об этом сообщает издание MIT Technology Review.
Представители компании рассказали о своих планах на саммите G7 в Хиросиме, Япония. По словам инженеров, в течение 10 лет они должны создать вычислительную машину на 100 тысяч кубитов. Новое устройство позволит вывести квантовые вычисления в сферу полномасштабных операций, где технологии потенциально смогут решать задачи, перед которыми бессильны обычные суперкомпьютеры.
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«Я называю это квантово-ориентированными суперкомпьютерами», — описал квантовый компьютер будущего вице-президент IBM по квантовым вычислениям Джей Гамбетта.
Также в разговоре с MIT Technology Review представители IBM подчеркнули, что даже крупные инвестиции в 100 миллионов долларов не гарантируют успеха. «Безусловно, есть риск», — признал Гамбетта.
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