IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера — Finance.ua

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IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера

Технологии&Авто
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IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера
IBM анонсировала создание мощнейшего квантового компьютера
Американская корпорация IBM анонсировала планы построить мощный квантовый компьютер.
Об этом сообщает издание MIT Technology Review.
Представители компании рассказали о своих планах на саммите G7 в Хиросиме, Япония. По словам инженеров, в течение 10 лет они должны создать вычислительную машину на 100 тысяч кубитов. Новое устройство позволит вывести квантовые вычисления в сферу полномасштабных операций, где технологии потенциально смогут решать задачи, перед которыми бессильны обычные суперкомпьютеры.
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IBM будет сотрудничать с Токийским и Чикагским университетами. Корпорация выделит на проект 100 миллионов долларов.
«Я называю это квантово-ориентированными суперкомпьютерами», — описал квантовый компьютер будущего вице-президент IBM по квантовым вычислениям Джей Гамбетта.
Также в разговоре с MIT Technology Review представители IBM подчеркнули, что даже крупные инвестиции в 100 миллионов долларов не гарантируют успеха. «Безусловно, есть риск», — признал Гамбетта.

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По материалам:
noworries
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