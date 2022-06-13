В Финляндии заработал самый быстрый суперкомпьютер — Finance.ua

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В Финляндии заработал самый быстрый суперкомпьютер

Сегодня 22:24Технологии&Авто
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В Финляндии заработал самый быстрый суперкомпьютерВ Финляндии заработал самый быстрый суперкомпьютер
В Финляндии в понедельник представят суперкомпьютер LUMI — самый быстрый и энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, а также третий по производительности в мире.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Это совместный проект Европейского предприятия по высокопроизводительным вычислениям EuroHPC и консорциума десяти европейских стран: Финляндии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии, Польши, Швеции и Швейцарии.
Его ожидаемая пиковая производительность составит 550 петафлопс (550 миллионов вычислений в секунду) при полном питании от возобновляемых источников энергии.
LUMI использует системы природного охлаждения, а его отработанное тепло составит около 20% централизованного теплоснабжения в городе Каяне, что существенно снижает годовой углеродный след всего города.
LUMI станет общедоступным для европейских пользователей в сентябре 2022 г. и будет способствовать ускорению создания новых знаний и решения глобальных социальных проблем. Его вычислительная мощность дополнит существующие суперкомпьютеры совместного предприятия EuroHPC: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии.
В настоящее время строятся еще три суперкомпьютера EuroHPC: LEONARDO в Италии, Deucalion в Португалии и MareNostrum 5 в Испании.
По материалам: Економічна Правда
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