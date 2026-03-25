0 800 307 555
IBAN-сканер в Приват24: ПриватБанк запустил новую фичу

Приват24 упрощает платежи
Приват24 упрощает платежи
В мобильном приложении Приват24 появилась новая функция — сканер IBAN для мгновенного заполнения реквизитов.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
«Банк получил новую фичу, которая может существенно упростить повседневные платежи. В Приват24 запустили сканер IBAN — теперь пользователям не нужно вручную вводить длинные банковские реквизиты, достаточно просто навести камеру смартфона», — сказано в сообщении.

Как работает новый инструмент

Новый инструмент автоматически распознает номер счета по квитанции, счету, выписке или даже фото из IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму.
Воспользоваться функцией можно в разделе «Платежи». Для этого необходимо выбрать пункт «По реквизитам» и нажать на иконку сканера.
«Она пригодится для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что ПриватБанк применит к Приват24 новую функцию «Запрос на оплату». Она должна упростить расчеты между пользователями в обычных ситуациях, когда расходы следует разделить между несколькими людьми. Функция рассчитана на общие расходы: оплату покупок, счетов в кафе и ресторанах, поездок в такси или покупку подарков. Пользователь, оплативший счет, может направить другим участникам запрос на возврат их доли средств — без обмена номерами карт или пересылки чеков в мессенджерах.
Кроме того, в мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа. В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро. Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 грн.
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкПриват24Мобильный банкингIBANПеревод денегПеревод средств
