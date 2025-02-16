Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото) — Finance.ua

Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото) Сегодня 06:16 — Технологии&Авто

Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото), Фото: Hyundai

У Hyundai Casper 2025 появилась новая внедорожная модификация Cross. Субкомпактный кроссовер поступает в продажу на родине, в Южной Корее, по цене от 31,9 млн вон ($22 000).

Motor1 сообщает подробности о новом Hyundai Casper Electric Cross.

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За основу взяли электромобиль Hyundai Casper, уже вышедший на европейский рынок под названием Inster.

Миниатюрный 3,8-метровый кроссовер получил новый обвес, защиту днища, более агрессивные бамперы и измененную заднюю оптику. Кроме того, появились внедорожные 17-дюймовые шины и багажник на крыше.

Фото: Hyundai

Салон Hyundai Casper Electric Cross сохранил знакомую компоновку. Внутри только сменили отделку — она стала двухцветной.

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Новый Hyundai Casper Electric Cross доступен исключительно в переднеприводном исполнении со 115-сильным мотором и батареей емкостью 49 кВт∙ч.

Фото: Hyundai

Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Запас хода составляет 285 км, а быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 30 минут.

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