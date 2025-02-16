Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото) — Finance.ua
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Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото)

Технологии&Авто
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Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото)
Hyundai презентует новую внедорожную версию Casper 2025 (фото), Фото: Hyundai
У Hyundai Casper 2025 появилась новая внедорожная модификация Cross. Субкомпактный кроссовер поступает в продажу на родине, в Южной Корее, по цене от 31,9 млн вон ($22 000).
Motor1 сообщает подробности о новом Hyundai Casper Electric Cross.
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Миниатюрный 3,8-метровый кроссовер получил новый обвес, защиту днища, более агрессивные бамперы и измененную заднюю оптику. Кроме того, появились внедорожные 17-дюймовые шины и багажник на крыше.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Салон Hyundai Casper Electric Cross сохранил знакомую компоновку. Внутри только сменили отделку — она стала двухцветной.
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Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Запас хода составляет 285 км, а быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 30 минут.
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