Флагманский электромобиль Hyundai выходит на рынок — Finance.ua

Флагманский электромобиль Hyundai выходит на рынок Сегодня 03:20 — Фондовый рынок

Флагманский электромобиль Hyundai выходит на рынок

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 — большой семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Модель предлагается в версиях мощностью от 218 до 430 сил.

Новый Hyundai Ioniq 9 поступает в продажу. Флагманский электрокроссовер уже доступен на родине, в Южной Корее, по цене от 70,73 млн вон ($48 500). Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 — большой пятиметровый кроссовер с обтекаемым дизайном и оригинальными пиксельными фарами. Авто является собратом Kia EV9

Кроссовер Hyundai Ioniq 9 предлагают в версиях на 6 или 7 мест. В салоне на передней панели установлено два дисплея. Объем багажника составляет 620−2462 л, также имеется 88-литровый передний отсек.

Базовая комплектация Hyundai Ioniq 9 Exclusive включает в себя трехзонный климат-контроль, электропривод и вентиляцию передних кресел, подогрев сидений первых двух рядов, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Новый Hyundai Ioniq 9 дебютирует в заднеприводной 218-сильной модификации и полноприводных вариантах на 313 и 430 л. с. Все они оснащены батареей емкостью 110 кВт∙ч. Запас хода по корейскому циклу составляет 532 км с задним приводом и 503 км — с полным.

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Фокус По материалам:

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