Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей — Finance.ua

Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей

Компания Hyundai объявила о временной приостановке производства электромобилей IONIQ 5 и Kona EV на своем заводе в Ульсане с 24 по 28 февраля. Причиной стало значительное снижение спроса на внутреннем рынке Южной Кореи, где в январе было продано всего 75 экземпляров IONIQ 5.

Рынок электрокаров в стране испытывает существенный спад, а появление новых производителей с конкурентными предложениями лишь усилило давление на местных производителей. В частности, некоторые азиатские компании уже предложили доступные модели с агрессивным ценообразованием, что может изменить баланс сил на рынке.

В ответ Hyundai объявила о снижении цен на свою электрическую линейку, включая IONIQ 5, IONIQ 6 и Kona Electric. Несмотря на успешные продажи в США, Hyundai и Kia сталкиваются с трудностями на внутреннем рынке. Эксперты прогнозируют, что в условиях растущей конкуренции компаниям придется пересмотреть свою стратегию, чтобы сохранить лидерство. Производители должны адаптироваться к новым реалиям рынка и соответствовать строгим экологическим нормам ЕС.

Ampercar По материалам:

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