Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей

Технологии&Авто
48
Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей
Hyundai приостанавливает производство двух популярных электромобилей
Компания Hyundai объявила о временной приостановке производства электромобилей IONIQ 5 и Kona EV на своем заводе в Ульсане с 24 по 28 февраля. Причиной стало значительное снижение спроса на внутреннем рынке Южной Кореи, где в январе было продано всего 75 экземпляров IONIQ 5.
Рынок электрокаров в стране испытывает существенный спад, а появление новых производителей с конкурентными предложениями лишь усилило давление на местных производителей. В частности, некоторые азиатские компании уже предложили доступные модели с агрессивным ценообразованием, что может изменить баланс сил на рынке.
В ответ Hyundai объявила о снижении цен на свою электрическую линейку, включая IONIQ 5, IONIQ 6 и Kona Electric. Несмотря на успешные продажи в США, Hyundai и Kia сталкиваются с трудностями на внутреннем рынке. Эксперты прогнозируют, что в условиях растущей конкуренции компаниям придется пересмотреть свою стратегию, чтобы сохранить лидерство. Производители должны адаптироваться к новым реалиям рынка и соответствовать строгим экологическим нормам ЕС.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.