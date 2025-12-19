0 800 307 555
Hyundai обновила футуристический минивэн Staria

Hyundai представила обновленный Staria 2026 модельного года. Внешне минивэн почти не изменился, но главные обновления коснулись именно того, что важно в ежедневном пользовании: салона, подвески и комфорта, рассказывает carscoops.com.
Внешне Staria сохранил узнаваемый дизайн, но получил сплошную светодиодную полосу спереди, лучше интегрированные фары и измененный рисунок воздухозаборников. В дорогой версии Lounge появилась обновленная решетка с хромированными элементами, а также новые цвета кузова, в частности, Classy Blue Pearl и Galaxy Maroon Pearl.
В салоне изменения заметнее. Цифровая приборная панель и центральный экран выросли до 12,3 дюйма, появилась поддержка OTA-обновлений. Центральную консоль переделали и вернули физические кнопки, отказавшись от сенсорных — управлять климатом и мультимедиа стало проще. Также обновили руль, добавили новые обивочные материалы и расширили список систем безопасности.
Hyundai поработала и над ходовой частью: обновленная подвеска, новые втулки и лучшая шумоизоляция сделали поездки более мягкими и тихими. Двигатели остались без изменений: бензиновый V6, гибрид на базе 1,6-литрового турбомотора и готовящаяся к выходу электроверсия.
В Корее Staria уже доступна для заказа, а впоследствии модель появится и на других рынках.
Авто
