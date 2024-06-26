Hyundai готовится представить два новых бюджетных электромобиля до 2025 года — Finance.ua

Hyundai готовится представить два новых бюджетных электромобиля до 2025 года
Несмотря на замедление роста продаж электромобилей, корейская компания Hyundai намерена продолжать свою стратегию. Она готовится представить на рынке компактный электромобиль и новую модель серии Ioniq.
Об этом сообщил генеральный директор Hyundai Europe Майкл Коул в интервью Automotive News Europe, где он также рассказал о последних планах бренда.
Hyundai уверенно смотрит в будущее, в частности, благодаря быстрому выпуску на рынок двух новых электромобилей. Речь идет о модели Inster EV и новом Ioniq, который дополнит линейку, уже включающую Ioniq 5 и Ioniq 6.
Первая модель, Inster EV, была анонсирована через тизер и будет официально представлена в ближайшее время. Это электромобиль сегмента A, построенный на платформе Casper. Он будет продаваться по цене менее 25 000 евро и будет иметь ожидаемую автономность около 250 км по циклу WLTP.
Что касается нового Ioniq, точная модель пока не разглашается, но известно, что он будет основан на платформе E-GMP и сможет проехать около 450 км на одном заряде.
С выпуском этих двух новых моделей к 2025 году Коул прогнозирует, что доля электромобилей Hyundai на рынке достигнет 20% в следующем году. Однако значительная часть успеха бренда будет зависеть от государственной поддержки и субсидий на электромобили в разных странах.
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