Hyundai готовится представить два новых бюджетных электромобиля до 2025 года — Finance.ua
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Hyundai готовится представить два новых бюджетных электромобиля до 2025 года

Технологии&Авто
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Hyundai готовится представить два новых бюджетных электромобиля до 2025 года
Hyundai готовится представить два новых бюджетных электромобиля до 2025 года
Несмотря на замедление роста продаж электромобилей, корейская компания Hyundai намерена продолжать свою стратегию. Она готовится представить на рынке компактный электромобиль и новую модель серии Ioniq.
Об этом сообщил генеральный директор Hyundai Europe Майкл Коул в интервью Automotive News Europe, где он также рассказал о последних планах бренда.
Hyundai уверенно смотрит в будущее, в частности, благодаря быстрому выпуску на рынок двух новых электромобилей. Речь идет о модели Inster EV и новом Ioniq, который дополнит линейку, уже включающую Ioniq 5 и Ioniq 6.
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Первая модель, Inster EV, была анонсирована через тизер и будет официально представлена ​​в ближайшее время. Это электромобиль сегмента A, построенный на платформе Casper. Он будет продаваться по цене менее 25 000 евро и будет иметь ожидаемую автономность около 250 км по циклу WLTP.
Что касается нового Ioniq, точная модель пока не разглашается, но известно, что он будет основан на платформе E-GMP и сможет проехать около 450 км на одном заряде.
С выпуском этих двух новых моделей к 2025 году Коул прогнозирует, что доля электромобилей Hyundai на рынке достигнет 20% в следующем году. Однако значительная часть успеха бренда будет зависеть от государственной поддержки и субсидий на электромобили в разных странах.
По материалам:
uamotors
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