Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел

Технологии&Авто
17
Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел
Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел
Рынок новых авто в ЕС в 2022 году стал самым плохим с начала столетия. Так, сокращение в странах наблюдается на 4,6%, и на это освобожден дефицит компонентов.
Так, недостаток деталей привел к замедленному производству, что привело к низким продажам. Всего за 2022 год европейцы купили 9,3 млн авто — хуже показать было только в 1993 году — 9,2 млн авто.
Так, рынку новых легковых автомобилей в 2022 году удалось выйти в плюс только в Германии — по сравнению с 2021 годом, показатель улучшен на 1,1%.
Читайте также
Другие страны-производители транспорта заметно просели в продажах — в Италии показатель упал на 9,7%, во Франции — на 7,8%, а в Испании — на 5,4%.
В лидерах по продажам авто остаются немцы, японцы и французы.
  • С огромным отрывом первое место удалось занять немецкому Volkswagen — 1,01 млн авто.
  • Японцы также пользуются популярностью в Европе — Toyota продала 635 тыс. автомобилей.
  • Третье место по бюджетным и дешевым в обслуживании Peugeot — 556 тыс. продаж.
  • Четвертое место заняли другие бюджетные французы — Renault с показателем в 541 тысячу.
  • Пятерку лидеров замыкает Mercedes — 529 тыс. автомобилей.
Что касается рынка Украины, то в 2022 году водители покупали гораздо меньше нового транспорта. Так, показатель на 63% меньше, чем годом ранее. Что касается моделей, то больше всего подкупил Toyota RAV4. Японский производитель стал самым успешным продавцом авто в Украине.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.