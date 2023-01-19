Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел — Finance.ua

Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел
Рынок новых авто в ЕС в 2022 году стал самым плохим с начала столетия. Так, сокращение в странах наблюдается на 4,6%, и на это освобожден дефицит компонентов.
Так, недостаток деталей привел к замедленному производству, что привело к низким продажам. Всего за 2022 год европейцы купили 9,3 млн авто — хуже показать было только в 1993 году — 9,2 млн авто.
Так, рынку новых легковых автомобилей в 2022 году удалось выйти в плюс только в Германии — по сравнению с 2021 годом, показатель улучшен на 1,1%.
Другие страны-производители транспорта заметно просели в продажах — в Италии показатель упал на 9,7%, во Франции — на 7,8%, а в Испании — на 5,4%.
В лидерах по продажам авто остаются немцы, японцы и французы.
- С огромным отрывом первое место удалось занять немецкому Volkswagen — 1,01 млн авто.
- Японцы также пользуются популярностью в Европе — Toyota продала 635 тыс. автомобилей.
- Третье место по бюджетным и дешевым в обслуживании Peugeot — 556 тыс. продаж.
- Четвертое место заняли другие бюджетные французы — Renault с показателем в 541 тысячу.
- Пятерку лидеров замыкает Mercedes — 529 тыс. автомобилей.
Что касается рынка Украины, то в 2022 году водители покупали гораздо меньше нового транспорта. Так, показатель на 63% меньше, чем годом ранее. Что касается моделей, то больше всего подкупил Toyota RAV4. Японский производитель стал самым успешным продавцом авто в Украине.
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