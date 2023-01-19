Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел — Finance.ua

Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Худший результат за столетие: рынок новых авто в ЕС знатно просел

Рынок новых авто в ЕС в 2022 году стал самым плохим с начала столетия. Так, сокращение в странах наблюдается на 4,6%, и на это освобожден дефицит компонентов.

Так, недостаток деталей привел к замедленному производству, что привело к низким продажам. Всего за 2022 год европейцы купили 9,3 млн авто — хуже показать было только в 1993 году — 9,2 млн авто.

Так, рынку новых легковых автомобилей в 2022 году удалось выйти в плюс только в Германии — по сравнению с 2021 годом, показатель улучшен на 1,1%.

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Другие страны-производители транспорта заметно просели в продажах — в Италии показатель упал на 9,7%, во Франции — на 7,8%, а в Испании — на 5,4%.

В лидерах по продажам авто остаются немцы, японцы и французы.

С огромным отрывом первое место удалось занять немецкому Volkswagen — 1,01 млн авто.

— 1,01 млн авто. Японцы также пользуются популярностью в Европе — Toyota продала 635 тыс. автомобилей.



продала 635 тыс. автомобилей. Третье место по бюджетным и дешевым в обслуживании Peugeot — 556 тыс. продаж.



— 556 тыс. продаж. Четвертое место заняли другие бюджетные французы — Renault с показателем в 541 тысячу.



с показателем в 541 тысячу. Пятерку лидеров замыкает Mercedes — 529 тыс. автомобилей.



Что касается рынка Украины, то в 2022 году водители покупали гораздо меньше нового транспорта. Так, показатель на 63% меньше, чем годом ранее. Что касается моделей, то больше всего подкупил Toyota RAV4. Японский производитель стал самым успешным продавцом авто в Украине.

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