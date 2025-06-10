Худшие даты для покупки авиабилетов летом 2025 года — Finance.ua

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Худшие даты для покупки авиабилетов летом 2025 года

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Худшие даты для покупки авиабилетов летом 2025 года
Худшие даты для покупки авиабилетов летом 2025 года
Эксперты посоветовали не покупать билеты на авиарейсы в определенные дни этим летом. Дело в том, что на эти даты прогнозируется перегрузка аэропортов и международных воздушных путей.
Согласно анализу AirAdvisor, к середине июня этого года объем ежедневных авиаперевозок превысит 36 000, пишет Express.

На какие дни лучше не брать билеты

Прежде всего, эксперты советуют избегать пятниц, потому что люди чаще всего хотят поехать куда-то на выходные.
Также очень плохой день для вылета — понедельник. Дело в том, что утренние расписания понедельников построены с учетом большого количества деловых поездок на короткие расстояния.
Обычно графики на первый день недели очень плотные, и если какой-нибудь рейс задерживается, то это влечет задержки других.
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Также эксперты назвали 2 даты, когда не стоит лететь этим летом:
  • 21 июня — в Европе начинается первая волна школьных каникул, поэтому рейсы могут быть перегружены. В этот день существует высокий риск задержек, стыковок самолетов (дозаправок в воздухе) и отмен рейсов.
  • 28 июня — как раз в этот день начинается пиковый летний сезон. Это последние выходные перед июлем, так что очень многие берут отпуска. Взлетно-посадочные полосы и аэропорты в пиковый период точно будут перегружены, но первый день — самый тяжелый.
Но есть и удачные дни для полетов — это вторник и среда. В эти дни недели летают меньше людей, поэтому задержки или отмена возникают редко.
По материалам:
Телеканал 24
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