Huawei завершает строительство крупнейшего центра разработки чипов стоимостью 1,4 миллиарда долларов — Finance.ua

Huawei завершает строительство крупнейшего центра разработки чипов стоимостью 1,4 миллиарда долларов
Вместе с тем, как темпы конкуренции в сфере полупроводников растут, Huawei заканчивает строительство крупнейшего центра разработки в своей структуре.
Об этом сообщает Bloomberg.
Китайская технологическая корпорация Huawei завершает строительство масштабного центра исследования и разработки чипов в городе Шанхай.
Сообщается, что под новый центр был выделен участок площадью 1,6 млн квадратных метров.
На территории есть своя сеть дорог, мостов и даже своя система трамваев. Ожидается, что там будут работать 30 000 человек. Это делает его самым крупным исследовательским центром в структуре Huawei.
Отмечается, что основными задачами предприятия станут разработки в области полупроводников для устройств, беспроводных сетей и интернета вещей.
В сообщении также добавляют, что общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд юаней, или 1,4 млрд долл.
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