Huawei подготовил недорогого конкурента кроссоверам Tesla — Finance.ua

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Huawei подготовил недорогого конкурента кроссоверам Tesla

Технологии&Авто
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Huawei подготовил недорогого конкурента кроссоверам Tesla
Huawei подготовил недорогого конкурента кроссоверам Tesla
Новый купеобразный кроссовер от китайского бренда электроники получил обозначение Luxeed R7.
Электромобиль использует платформу представленного ранее седана Luxeed S7 и является продуктом кооперации между Huawei и Chery.
Длина Luxeed R7 достигает 4950 мм, а колесная база — 2950 мм. По этим параметрам он сравним с такими SUV, как BMW X6, Mercedes GLE Coupe и занимает промежуточную позицию между Tesla Model Y и Model X.
Выход на китайский рынок модели Luxeed R7 запланирован на третий квартал этого года. Цены будут находиться в диапазоне $41 400−55 200, что на $6900 дороже седана Luxeed S7.
Huawei подготовил недорогого конкурента кроссоверам Tesla
Линейка автомобилей Huawei в Поднебесной в скором времени расширится новым купеобразным кроссовером Luxeed R7, который будет доступен в двух вариантах. Первый (BEV) получит тяговый электромотор и силовую батарею, а второй (EREV) также будет оснащен ДВС, выполняющим функцию бензогенератора.
Оба варианта BEV и EREV кроссовера будут иметь электрическую бортовую систему, работающую под напряжением 800 В и использующую силикон-карбидную высоковольтную батарею. В зависимости от версии автомобиль получит один электромотор мощностью 292 л. с. (215 кВт) или два двигателя суммарной мощностью 469 л.с. (365 кВт). По предварительным данным, запас хода будет составлять около 800−850 км.
По материалам:
autocentre.ua
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