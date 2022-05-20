Huawei выпустила новый складной смартфон Mate Xs 2 (видео) — Finance.ua
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Huawei выпустила новый складной смартфон Mate Xs 2 (видео)

Сегодня 23:29Технологии&Авто
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Huawei выпустила новый складной смартфон Mate Xs 2 (видео)Huawei выпустила новый складной смартфон Mate Xs 2 (видео)
Huawei представила второе поколение флагманского смартфона со складным экраном. Выпущенный аппарат состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром — основной экран складывается наружу.
По словам представителей Huawei, новый аксессуар отличается от подобных устройств на рынке тем, что в сложенном состоянии на дисплее не проявляется специфическая складка. Основной OLED-экран в разложенном состоянии имеет диагональ 7,8 дюйма и разрешение 2480×2200 пикселей, а также отличается частотой обновления 120 Гц.
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Huawei Mate Xs 2 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой работы в сетях 4G. Также смартфон получил восемь гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена тройная камера с разрешением 50, 12 и 8 мегапикселей. Селфи-камера имеет разрешение в десять мегапикселей.
Девайс получил аккумулятор емкостью 4600 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Стоимость Huawei Mate Xs 2 составит 1999 евро.
По материалам: gsminfo
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