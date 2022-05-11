Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами

Сегодня 04:11Технологии&Авто
0
Впервые за три года проходит выставка Display Week, и Samsung является ключевым участником со своим новым поколением сложных и выдвижных OLED-экранов. Кроме стандартных складных смартфонов, Samsung приготовила много интересного.
Источник пишет, что Samsung уже имеет несколько прототипов, которые она привезла на выставку:
  • Samsung Flex Bar: горизонтальное разделение, как в линейке Z Flip;
  • Samsung Flex Square: вертикальное разделение, как у серии Z Fold;
  • Samsung Flex G: складывающееся втрое устройство, края которого перекрывают друг друга. Экран можно сгибать внутрь или наружу;
  • Samsung Flex S: более простая конструкция, складывающаяся втрое, с тремя равными частями;
  • Samsung Flex Note: сложный ноутбук, половинку которого можно использовать в качестве экрана или области ввода;
  • Samsung Flex Slide: выдвижной экран может растягиваться по вертикали либо горизонтали;
  • Samsung Flex Roll: сворачивающееся устройство отображения, в котором большую часть экрана можно свернуть, когда она не нужна.
Samsung продемонстрировала 6,7-дюймовый вертикальный слайдер, экран которого выдвигается вверх, а также горизонтальный слайдер, у которого размер экрана увеличивается с 8,1 до 12,4 дюйма.
По материалам: Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.