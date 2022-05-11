Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами — Finance.ua

Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами

Впервые за три года проходит выставка Display Week, и Samsung является ключевым участником со своим новым поколением сложных и выдвижных OLED-экранов. Кроме стандартных складных смартфонов, Samsung приготовила много интересного.

Источник пишет, что Samsung уже имеет несколько прототипов, которые она привезла на выставку:

Samsung Flex Bar: горизонтальное разделение, как в линейке Z Flip;

Samsung Flex Square: вертикальное разделение, как у серии Z Fold;

Samsung Flex G: складывающееся втрое устройство, края которого перекрывают друг друга. Экран можно сгибать внутрь или наружу;

Samsung Flex S: более простая конструкция, складывающаяся втрое, с тремя равными частями;

Samsung Flex Note: сложный ноутбук, половинку которого можно использовать в качестве экрана или области ввода;

Samsung Flex Slide: выдвижной экран может растягиваться по вертикали либо горизонтали;

Samsung Flex Roll: сворачивающееся устройство отображения, в котором большую часть экрана можно свернуть, когда она не нужна.

Samsung продемонстрировала 6,7-дюймовый вертикальный слайдер, экран которого выдвигается вверх, а также горизонтальный слайдер, у которого размер экрана увеличивается с 8,1 до 12,4 дюйма.

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