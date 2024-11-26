Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года — Finance.ua

Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года

Китайская компания Huawei, внесенная в черный список США, заявила, что планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы Harmony в ближайшие месяцы, поскольку она стремится к достижению самодостаточности.

Об этом сообщает Reuters.

Huawei имеет более 15 000 приложений на базе Harmony, которые могут удовлетворить базовые потребности потребителей, но экосистема нуждается в более персонализированных и бутиковых приложениях, заявил на конференции в субботу глава Huawei Сюй Чжицзюнь.

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«Исходя из нашего анализа, для того чтобы экосистема Harmony стала зрелой и могла удовлетворять нужды потребителей, 100 000 приложений является важной вехой, и это ключевая цель на следующие 6−12 месяцев», — сказал Сюй в своей речи, размещенной в приложении для обмена сообщениями WeChat.

Huawei запустила свою операционную систему пять лет назад, после того как санкции США прекратили поддержку Android. Компания из Шэньчжэня, продающая продукцию от смартфонов до ноутбуков, позже разработала версию системы Harmony с открытым исходным кодом.

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«Из-за санкций США Huawei была вынуждена ускорить разработку собственной операционной системы», — сказал Сюй. Хотя был достигнут значительный прогресс, «любая операционная система, независимо от того, насколько она продвинутая, не будет иметь никакой ценности, если ею никто не пользуется».

Економічна Правда По материалам:

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