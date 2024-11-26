Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года

Технологии&Авто
12
Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года
Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года
Китайская компания Huawei, внесенная в черный список США, заявила, что планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы Harmony в ближайшие месяцы, поскольку она стремится к достижению самодостаточности.
Об этом сообщает Reuters.
Huawei имеет более 15 000 приложений на базе Harmony, которые могут удовлетворить базовые потребности потребителей, но экосистема нуждается в более персонализированных и бутиковых приложениях, заявил на конференции в субботу глава Huawei Сюй Чжицзюнь.
Читайте также
«Исходя из нашего анализа, для того чтобы экосистема Harmony стала зрелой и могла удовлетворять нужды потребителей, 100 000 приложений является важной вехой, и это ключевая цель на следующие 6−12 месяцев», — сказал Сюй в своей речи, размещенной в приложении для обмена сообщениями WeChat.
Huawei запустила свою операционную систему пять лет назад, после того как санкции США прекратили поддержку Android. Компания из Шэньчжэня, продающая продукцию от смартфонов до ноутбуков, позже разработала версию системы Harmony с открытым исходным кодом.
Читайте также
«Из-за санкций США Huawei была вынуждена ускорить разработку собственной операционной системы», — сказал Сюй. Хотя был достигнут значительный прогресс, «любая операционная система, независимо от того, насколько она продвинутая, не будет иметь никакой ценности, если ею никто не пользуется».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.