Huawei переманивает инженеров TSMC, предлагая им зарплаты втрое больше — Finance.ua
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Huawei переманивает инженеров TSMC, предлагая им зарплаты втрое больше

Технологии&Авто
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Huawei переманивает инженеров TSMC, предлагая им зарплаты втрое больше
Huawei переманивает инженеров TSMC, предлагая им зарплаты втрое больше
Хотя китайская Huawei и смогла создать собственный процессор, он, во-первых, не может конкурировать с современными чипами TSMC, а во-вторых, расследование США показало, что компания не может производить их в больших количествах. Массовое производство тысяч пластин с использованием более старого оборудования создает проблему, которую сейчас не может устранить ни одна китайская фирма.
Вероятно, осознавая необходимость принятия быстрых мер, Huawei, как говорится, начала переманивать инженеров TSMC. Она якобы предлагает утроить их заработную плату в обмен на помощь в ускорении развития, разработки и производства процессоров, сообщает Le Monde.
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В одном из случаев на почту приходят по несколько электронных писем, в которых ей предлагают работу и задают типовые вопросы о том, рассматривает ли она новые возможности для своего уровня опыта. Эти письма поступают от кадровых агентств, подконтрольных Huawei.
Тайваньское Бюро судебных расследований изучало многие подобные случаи, когда компании представляют себя как фирмы, занимающиеся анализом данных, но на самом деле выискивают нужных им специалистов и затем пытаются их переманить.
Неизвестно, есть ли какие-нибудь случаи, когда тайваньские таланты соглашались на предложения Huawei, и если да, то сколько их. Однако это очень щедрое предложение со стороны бренда. Для китайского производителя это очень выгодно, даже если это означает, что придется платить завышенную зарплату нескольким людям. Ведь компания сможет получить доступ к коммерческой тайне предыдущих работодателей, разработать передовые чипы, а затем заработать на них значительно больше.
По материалам:
Телеканал 24
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