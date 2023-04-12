HSBC нанимает десятки банкиров из обанкротившегося SVB — Finance.ua

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HSBC нанимает десятки банкиров из обанкротившегося SVB

Фондовый рынок
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HSBC нанимает десятки банкиров из обанкротившегося SVB
HSBC нанимает десятки банкиров из обанкротившегося SVB
Американское подразделение HSBC Holdings наняло на работу десятки банкиров из Silicon Valley Bank, который обанкротился в прошлом месяце.
Об этом пишет Reuters.
Среди приглашенных банкиров — Дэвид Сабоу, недавно возглавлявший сегмент технологий и здравоохранения в калифорнийском банке.
В заявлении HSBC США говорится, что наем поможет банку создать специализированную банковскую практику, ориентированную на обслуживание компаний в сфере технологий и здравоохранения, а также поддерживающих их инвесторов.
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В рамках этой инициативы HSBC сначала собрал команду из более чем 40 банкиров в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке.
В прошлом месяце американские регуляторы решили поддержать соглашение регионального кредитора First Citizens BancShares по поводу приобретения обанкротившегося банка SVB, что привело к убыткам в размере 20 миллиардов долларов для государственного страхового фонда.
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HSBC сообщил, что среди нанятых сотрудников — Сунита Патель, которая будет наблюдать за привлечением инвесторов и развитием бизнеса на рынке технологий и здравоохранения, Кэтрин Андерсен, возглавляющая направление медико-биологических наук и здравоохранения, и Мелисса Степанис, которая будет присматривать за технологиями.
В прошлом месяце HSBC приобрело британское подразделение банка SVB за символический фунт, спасая ключевого кредитора для технологических стартапов в Британии.
Напомним, банковские гиганты США, включая JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America, запретили своим сотрудникам переманивать клиентов из кризисных региональных банков, чтобы не усугублять ситуацию в банковской системе.

Банкопад в США и мире: ждать ли нового финансового кризиса 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
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