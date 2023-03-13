Банк за 1 фунт: HSBC выкупил британскую «дочку» Silicon Valley Bank — Finance.ua

Банк за 1 фунт: HSBC выкупил британскую «дочку» Silicon Valley Bank Сегодня 12:47 — Мир

Банк за 1 фунт: HSBC выкупил британскую «дочку» Silicon Valley Bank

В понедельник один из крупнейших европейских банков, британский HSBC, выкупил за 1 фунт местную «дочку» банка Silicon Valley Bank, который на днях потерпел крах.

HSBC за одну ночь стал ведущим претендентом на покупку SVB UK, заплатив за банк символический 1 фунт.

Главный исполнительный директор Ноэль Квинн принимал участие в переговорах с премьер-министром Британии Риши Сунаком, который находится в США на переговорах по вопросам обороны.

Канцлер Казначейства Британии Джереми Хант хотел, чтобы произошла продажа обанкротившегося банка, поскольку это позволило избежать большой интервенции правительства Британии для защиты вкладчиков.

«Сегодня утром правительство и Банк Англии способствовали приватной продаже банка Кремниевой долины HSBC. Депозиты будут защищены, без траты средств налогоплательщиков», — написал Хант в Twitter.

Банк Англии, который предупреждал, что планирует объявить британский банк неплатежеспособным после краха материнской компании, заявил, что были приняты меры «для стабилизации SVB UK, обеспечения непрерывности банковских услуг, минимизации нарушений в технологическом секторе Британии и поддержки доверия к финансовой системе».

Собеседники агентства отмечают, что продажа банка была «полностью конкурентным» процессом, в котором участвовали несколько сторон, заинтересованных в поглощении банка. Среди претендентов были OakNorth и Bank of London.

SVB UK имеет 3300 британских клиентов, включая стартапы, венчурные компании и фонды. Многие из них имеют депозиты менее 85 тыс. фунтов стерлингов, которые подпадают под действие программы финансового гарантирования. Всего у банка есть 6,7 млрд фунтов стерлингов депозитов и 5,5 млрд фунтов кредитов.

Економічна Правда По материалам:

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