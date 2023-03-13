Третье по величине банкротство: в США лопнул банк, популярный среди владельцев крипты — Finance.ua

Третье по величине банкротство: в США лопнул банк, популярный среди владельцев крипты
Американские регуляторы 12 марта закрыли нью-йоркский Signature Bank, ставший третьим по величине банкротством в истории банковского дела США.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Федеральная корпорация по страхованию депозитов взяла под свой контроль Signature Bank, активы которого составили $110,36 млрд, а депозиты $88,59 на конец 2022 года.
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Все вкладчики Signature Bank и Silicon Valley Bank будут восстановлены, и «налогоплательщик не понесет никаких убытков», говорится в совместном заявлении Министерства финансов США и других банковских регуляторов.
Как отмечает MarketWatch, Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют.
Банк предоставлял услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залога для выдачи кредитов.
Банкротство произошло лишь через два дня после того, как власти закрыли Silicon Valley Bank, ставший крупнейшим банком в США, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года.
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