Хранение горючего для генераторов: когда требуется декларация и разрешения

15
Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2 000 литров горючего для заправки генератора
На фоне отключений света бизнес массово использует генераторы, требующие хранения запасов горючего. В то же время, законодательство предусматривает отдельные требования: при превышении установленных объемов возникает обязанность подать декларацию.

Хранение без разрешений и лицензий

Государство упростило требования на период военного положения. Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2000 литров горючего для заправки электрогенератора на каждом объекте.
В пределах этого лимита:
  • лицензия не требуется;
  • декларация не подается;
  • административные услуги не применяются.

Если объем превышает 2000 литров

В случае хранения свыше 2000 литров горючего субъект хозяйствования обязан подать декларацию о хранении горючего.
Декларация:
  • подается бесплатно;
  • состоит в произвольной форме;
  • может быть подана в бумажном или электронном виде;
  • подается в территориальный орган налоговой службы.
Право на хранение горючего возникает с момента подачи декларации — без ожидания каких-либо согласований или решений.
Какие данные обязательно указать в декларации

В документе необходимо указать:
  1. Информацию о субъекте хозяйствования: название компании или ФИО предпринимателя, код ЕГРПОУ или РНУКНП, местонахождение.
  2. Технические характеристики: общая емкость резервуаров и емкостей для хранения горючего.
  3. Фактический адрес размещения резервуаров или емкостей.

Почему важно выполнять требования

По данным ГНС, в течение 2025 года и начале 2026-го нарушений этих правил не зафиксировано, а финансовые санкции не применялись. Это свидетельствует о том, что бизнес в основном придерживается установленных требований.
В то же время, превышение лимита без подачи декларации может создать правовые риски.

Что следует сделать бизнесу

Предприятиям рекомендуют проверить фактические объемы хранения горючего. Если они превышают 2000 литров на объект — необходимо подать декларацию. Процедура простая и бесплатная.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
