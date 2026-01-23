Хранение горючего для генераторов: когда требуется декларация и разрешения
На фоне отключений света бизнес массово использует генераторы, требующие хранения запасов горючего. В то же время, законодательство предусматривает отдельные требования: при превышении установленных объемов возникает обязанность подать декларацию.
Хранение без разрешений и лицензий
Государство упростило требования на период военного положения. Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2000 литров горючего для заправки электрогенератора на каждом объекте.
В пределах этого лимита:
- лицензия не требуется;
- декларация не подается;
- административные услуги не применяются.
Если объем превышает 2000 литров
В случае хранения свыше 2000 литров горючего субъект хозяйствования обязан подать декларацию о хранении горючего.
Декларация:
- подается бесплатно;
- состоит в произвольной форме;
- может быть подана в бумажном или электронном виде;
- подается в территориальный орган налоговой службы.
Право на хранение горючего возникает с момента подачи декларации — без ожидания каких-либо согласований или решений.
Какие данные обязательно указать в декларации
В документе необходимо указать:
- Информацию о субъекте хозяйствования: название компании или ФИО предпринимателя, код ЕГРПОУ или РНУКНП, местонахождение.
- Технические характеристики: общая емкость резервуаров и емкостей для хранения горючего.
- Фактический адрес размещения резервуаров или емкостей.
Почему важно выполнять требования
По данным ГНС, в течение 2025 года и начале 2026-го нарушений этих правил не зафиксировано, а финансовые санкции не применялись. Это свидетельствует о том, что бизнес в основном придерживается установленных требований.
В то же время, превышение лимита без подачи декларации может создать правовые риски.
Что следует сделать бизнесу
Предприятиям рекомендуют проверить фактические объемы хранения горючего. Если они превышают 2000 литров на объект — необходимо подать декларацию. Процедура простая и бесплатная.
