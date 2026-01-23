Хранение горючего для генераторов: когда требуется декларация и разрешения Сегодня 07:02

Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2 000 литров горючего для заправки генератора

На фоне отключений света бизнес массово использует генераторы, требующие хранения запасов горючего. В то же время, законодательство предусматривает отдельные требования: при превышении установленных объемов возникает обязанность подать декларацию.

Хранение без разрешений и лицензий

Государство упростило требования на период военного положения. Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2000 литров горючего для заправки электрогенератора на каждом объекте.

В пределах этого лимита:

лицензия не требуется;

декларация не подается;

административные услуги не применяются.

Если объем превышает 2000 литров

В случае хранения свыше 2000 литров горючего субъект хозяйствования обязан подать декларацию о хранении горючего.

Декларация:

подается бесплатно;

состоит в произвольной форме;

может быть подана в бумажном или электронном виде;

подается в территориальный орган налоговой службы.

Право на хранение горючего возникает с момента подачи декларации — без ожидания каких-либо согласований или решений.

Читайте также Кабмин выделил 2,56 млрд грн на генераторы для регионов

Какие данные обязательно указать в декларации

В документе необходимо указать:

Информацию о субъекте хозяйствования: название компании или ФИО предпринимателя, код ЕГРПОУ или РНУКНП, местонахождение. Технические характеристики: общая емкость резервуаров и емкостей для хранения горючего. Фактический адрес размещения резервуаров или емкостей.

Почему важно выполнять требования

По данным ГНС, в течение 2025 года и начале 2026-го нарушений этих правил не зафиксировано, а финансовые санкции не применялись. Это свидетельствует о том, что бизнес в основном придерживается установленных требований.

В то же время, превышение лимита без подачи декларации может создать правовые риски.

Что следует сделать бизнесу

Предприятиям рекомендуют проверить фактические объемы хранения горючего. Если они превышают 2000 литров на объект — необходимо подать декларацию. Процедура простая и бесплатная.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.