HP почти полностью покинет Китай до осени 2025 года — Finance.ua

HP почти полностью покинет Китай до осени 2025 года Сегодня 04:32 — Фондовый рынок

HP почти полностью покинет Китай до осени 2025 года

Глобальный технологический гигант объявил стратегический план, который изменит ландшафт производства электроники в ближайшие годы. Уже к октябрю 2025 года почти вся продукция HP для американского рынка будет производиться за пределами Китая — решение, которое может повлиять на эффект домино во всей отрасли.

Компания HP заявила, что к концу фискального 2025 года более 90% продукции, продаваемой в Северной Америке, будет производиться за пределами Китая. Это решение стало ответом на недавно введенные 10% пошлины на импорт из Китая, а также предложение президента США Дональда Трампа относительно дополнительной 10% пошлины. Генеральный директор HP Энрике Лотес подчеркнул, что хотя Китай будет оставаться важным производственным центром для всего мира, компания активно диверсифицирует производство.

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В условиях неопределенности компания прибегла к нестандартным шагам. HP целенаправленно увеличила запасы оборудования в течение квартала, чтобы обезопасить себя от колебаний цен и обеспечить стабильные поставки продукции. Такие действия неизбежно повлияли на денежные потоки компании, но руководство считает экономически выгодной стратегией в долгосрочной перспективе.

В отличие от четкой позиции HP, ее главный конкурент Dell избрал более аккуратную риторику. Компания отмечает свою диверсифицированную цепь поставок, однако не исключает повышения цен для конечных потребителей, если влияние пошлин не удастся смягчить другими методами.

Эта ситуация ярко демонстрирует, как геополитические решения оказывают непосредственное влияние на стратегии технологических гигантов и, наконец, на стоимость электроники для потребителей по всему миру.

Terazus По материалам:

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