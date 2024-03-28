Компания HP досрочно ушла с рынка россии — Finance.ua

Компания HP досрочно ушла с рынка россии
Операционная деятельность компания Hewlett-Packard (HP) в россии прекращена досрочно, хотя это должно было произойти в мае.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
«От россии компания публично отреклась в марте 2022 года. На деле же добивали контракты и заказы до февраля 2024 года. До сегодняшнего дня служба поддержки и сервисы для клиентов работали штатно, теперь — нет. Обновить драйвера нельзя, устранить неполадки также. Зато отключенный российский сайт автоматом перенаправляет на казахский», — заявили россияне.
В соцсети добавили, что последние поставки для заказчиков в россии были в феврале этого года. Параллельно с этим происходила ликвидация российского представительства компании — ООО Эйчпи инк.
«Ребята там отвечали за принтеры, ноуты и их обслуживание. Работали с 2015 года, с 2022 „ушли на простой“. Потеряв 1,7 млрд рублей, окончательно закрылись», — говорится в сообщении.
Пропагандисты уверяют, что дела компании «плохи не только в россии». Причина этого якобы заключается в том, что «продажи в мире падают из-за неоригинальных картриджей, которых на рынке становится все больше».
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