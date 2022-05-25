Хорватия предложила использовать свои порты для экспорта зерна из Украины — Finance.ua

«При обсуждении я обратила внимание на то, что хорватские порты на Адриатике доступны, и что они могут быть эффективным и коротким путем в Северную Африку», — сказала она.
Ранее Еврокомиссия представила план действий, предусматривающий создание «полос солидарности» по экспорту зерновых и другой сельскохозяйственной продукции сухопутным транспортом из Украины, порты которой заблокированы после российского вторжения.
До российского вторжения 90% экспорта зерновых и масличных культур проходило через украинские черноморские порты. Треть украинского экспорта поставлялась в Африку, ныне оказавшуюся под угрозой голода.
До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозсырья через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады россией может ежемесячно перевозить около 1 млн т зерновых.