Хорватия предложила использовать свои порты для экспорта зерна из Украины — Finance.ua

Хорватия предложила использовать свои порты для экспорта зерна из Украины

Сегодня 15:12 — Аграрный рынок

Хорватия предложила использовать свои порты для экспорта зерна из Украины

Адриатические порты Хорватии могут предоставить альтернативный маршрут для транспортировки зерна из Украины, черноморские порты которой заблокировали российские агрессоры.

Об этом заявила госсекретарь МИД Хорватии Андреа Метелко Згомбич, сообщают местные СМИ.

Згомбич участвовала в заседании Совета ЕС, на котором обсуждались продовольственная безопасность и энергетика.

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«При обсуждении я обратила внимание на то, что хорватские порты на Адриатике доступны, и что они могут быть эффективным и коротким путем в Северную Африку», — сказала она.

Ранее Еврокомиссия представила план действий, предусматривающий создание «полос солидарности» по экспорту зерновых и другой сельскохозяйственной продукции сухопутным транспортом из Украины, порты которой заблокированы после российского вторжения.

До российского вторжения 90% экспорта зерновых и масличных культур проходило через украинские черноморские порты. Треть украинского экспорта поставлялась в Африку, ныне оказавшуюся под угрозой голода.

До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозсырья через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады россией может ежемесячно перевозить около 1 млн т зерновых.

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