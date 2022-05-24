Кражу видно из космоса: россия грузит украинское зерно на корабли в Крыму — Finance.ua
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Кражу видно из космоса: россия грузит украинское зерно на корабли в Крыму

Сегодня 13:10Аграрный рынок
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Спутниковые снимки компании Maxar Technologies зафиксировали погрузку украинского зерна на российские суда в порту временно оккупированного Севастополя.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что на новых снимках, датированных 19 и 21 мая, зафиксированы суда «Матрос Позинич» и «Матрос Кошка», пришвартованные возле сооружений, похожих на зернохранилище, и зерно, сыплющееся с ленты в открытый трюм.
По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна вышли из порта: «Матрос Позинич», идущий по Эгейскому морю, сообщил, что следует в Бейрут (Ливан), а «Матрос Кошка» все еще находится в Черном море.
Кражу видно из космоса: россия грузит украинское зерно на корабли в Крыму
Издание отмечает, что в начале этого месяца «Матрос Позинич» осуществил подобную миссию: загрузил зерно и вышел из Черного моря в Средиземное. Сначала судно направлялось в Египет, но после предупреждения украинских официальных лиц его вернули из Александрии. Судну также был запрещен въезд в Бейрут, и он наконец пришвартовался в Латакии в Сирии.
По материалам: Укрінформ
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