Хорватия построит трансграничный газопровод в Боснию стоимостью 100 миллионов евро — Finance.ua
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Хорватия построит трансграничный газопровод в Боснию стоимостью 100 миллионов евро

Энергетика
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Хорватия построит трансграничный газопровод в Боснию стоимостью 100 миллионов евро
Хорватия построит трансграничный газопровод в Боснию стоимостью 100 миллионов евро
Хорватия примет участие в проекте по соединению своей газовой сети и терминала сжиженного природного газа на острове Крк на севере Адриатики с сетью соседней Боснии и Герцеговины.
Об этом заявил министр экономики Хорватии Давор Филиппович, пишет Euractiv.
Этот участок является частью Южного газового соединения, запланированного проекта стоимостью 100 миллионов евро по строительству 180-километрового трансграничного газопровода, соединяющего Хорватию с Боснией и Герцеговиной, который поможет уменьшить полную зависимость Боснии от российского газа.
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Единственным трансграничным соединением Боснии является продолжение газопровода «Турецкий поток», эксплуатируемого «Газпромом», который поставляет российский газ через Турцию и к которому Босния присоединилась в апреле 2021 года.
Хотя предложенное соединение с Хорватией было одобрено в конце 2021 г. парламентом Боснийско-Хорватской Федерации, автономного образования, которое вместе с Сербской Республикой составляет послевоенную Боснию, план позже застопорился из-за оппозиции со стороны крупнейшей партии боснийских хорватов HDZ BiH.
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HDZ BiH — сестринская партия правящей консервативной ХДС Хорватии во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем — требовала, чтобы проект возглавила компания, базирующаяся в Мостаре на юге Герцеговины, где доминируют хорваты, а не базирующаяся в Сараево газовая компания BH Gas .
Согласно первоначальному проекту, от запланированного 511-километрового Ионического Адриатического трубопровода, соединяющего Хорватию, Черногорию и Албанию, от хорватского портового города Сплит будет ответвлен участок в направлении города Имоцки и через боснийскую границу до города Посушье.
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На реализацию всего проекта, который, как ожидается, будет завершен до конца 2025 года, выделено 7,7 млн евро финансирования со стороны ЕС, а его запланированная мощность будет составлять пять миллиардов кубометров природного газа в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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