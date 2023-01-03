Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне: что изменится для страны и туристов — Finance.ua

Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне: что изменится для страны и туристов Сегодня 13:12 — Личные финансы

Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС на заседании 8 декабря 2022 приняли решение о присоединении Хорватии к Шенгенской зоне.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, впоследствии соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

Какие изменения ждут Хорватию

1 января 2023 года Хорватия стала 27 страной Шенгенской зоны. С этого дня на границах между Хорватией и другими странами-членами Шенгенского соглашения будут отменены пограничные и таможенные проверки для людей, пересекающих границу автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.

Однако с 26 марта 2023 года проверка путешествующих самолетом прекращается из-за особенностей работы и расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Также с 1 января 2023 года Хорватия сможет пользоваться Шенгенской информационной системой и сможет выдавать шенгенские визы.

С этого момента растет и стоимость хорватского вида на жительство, ведь теперь его владелец сможет путешествовать по всей Шенгенской зоне.

Представители Еврокомиссии отметили, что Хорватия располагает необходимой инфраструктурой и средствами для инспекций и сможет надежно защитить внешние границы Шенгенской зоны.

Напомним, Шенгенская зона — это объединение европейских стран, которые в 1985 году в селе Шенген (Люксембург) подписали соглашение о единой границе. То есть страны зоны имеют пограничный контроль только на внешней границе — при въезде и выезде из зоны. В ходе поездок между странами-членами Шенгенской зоны пограничный контроль не проводится.

Украинцы смогут посещать Хорватию на основании безвизового режима, однако дни, проведенные в Шенгенской зоне без виз, будут пропущены. Подробнее об особенностях безвизового въезда в Шенгенскую зону смотрите по ссылке

Евро вместо куны

Также 1 января 2023 года Хорватия становится 20-м членом еврозоны. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin) 12 июля 2022 года принял три окончательных правовых акта, необходимых Хорватии для принятия евро с 1 января 2023 года вместо хорватской куны.

Процесс введения евровалюты в Хорватии будет следующим:

1) пакеты с монетами хорватского евро поступили в продажу 1 декабря 2022;

2) 1 января 2023 г. евро становится официальной валютой в Хорватии;

3) до конца января продлится период двойного обращения евро и куны;

4) до конца 2023 года банки и почтовые отделения будут обменивать куны на евро по курсу 1 евро = 7,53450 куны;

5) с 1 января 2024 года банкноты кун будут обмениваться на евро только национальным банком (бессрочно), а монеты — до 1 января 2026 года.

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