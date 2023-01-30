Хорватия выделила €1 миллион на генераторы для украинских школ и больниц — Finance.ua

Хорватия выделила €1 миллион на генераторы для украинских школ и больниц Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Хорватия внесет 1 млн евро в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на срочные нужды восстановления энергетической инфраструктуры Украины, то есть на закупку 50 генераторов для школ и больниц в Украине.

Об этом говорится в сообщении Хорватского правительства.

Благодаря пожертвованию больницы и школы получат генераторы мощностью 100 кВт, что обеспечит бесперебойную работу ключевых объектов.

Этим вкладом, отметил министр иностранных дел и европейских дел Гордан Грлич Радман, Хорватия присоединяется к европейской и мировой инициативе пожертвовать генераторы и трансформаторы для помощи украинцам в зимние месяцы.

«Это один из наших вкладов, и известно и признано, что Хорватия активно и последовательно помогает Украине во всех областях», — отметил он.

В разъяснении к Решению отмечено, что в результате нападений россии на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины было повреждено более 50 процентов украинской критической инфраструктуры и около шести миллионов человек остались без света, а безотлагательно нуждаются генераторы разной мощности, высоковольтное оборудование и автотрансформаторы, кабели и пр.

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