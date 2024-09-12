Хорватия объявила о новом пакете помощи Украине — Finance.ua

Хорватия объявила о новом пакете помощи Украине Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Хорватия объявила о новом пакете помощи Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 11 сентября посетил Киев. Во время визита глава хорватского правительства объявил о выделении 5 миллионов евро помощи Украине, которые будут направлены на восстановление энергетики.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Во время визита глава хорватского правительства объявил 11 пакет военной помощи. Речь идет о помощи для восстановления украинской энергетики, в частности, о новом транше энергетической поддержки в размере 5 миллионов евро.

Премьер Хорватии написал , что с начала полномасштабного вторжения страна выделила Украине уже 300 миллионов евро помощи.

U Kijevu sam predsjedniku @ZelenskyyUa izrazio podršku u obrani slobode i neovisnosti 🇺🇦. Hrvatska snažno stoji uz #Ukraine! Dosadašnja pomoć iznosi 300 mln €, a dijelimo i naše iskustvo u humanitarnom razminiranju teritorija, procesuiranju ratnih zločina i na europskom putu. pic.twitter.com/vfsJ5YQEvb — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 11, 2024

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент поблагодарил Хорватию за инициативу проведения донорских конференций по разминированию территорий Украины, а также отметил помощь в лечении и реабилитации украинских военных и их родных.

Напомним, Андрей Пленкович прибыл в Киев 11 сентября. Также в столицу приехали президент Литвы Гитанас Науседа, латвийская премьер-министр Эвика Силиня, президент чешского Сената Милош Выстрчил, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов в поддержку Украины на фоне непрерывных российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов фискальной поддержки и поставке военного оборудования.

Блинкен объявил о выделении гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

hromadske По материалам:

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