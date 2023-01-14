Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч — Finance.ua

Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч

Horizon Aircraft тестирует прототип самолета, который вдвое меньше оригинальной модели. В прошлом году основатель компании Брэндон Робинсон сообщил, что испытания Cavorite X5 завершатся к концу августа. Однако сроки испытаний пришлось перенести.

Cavorite X5 — это конструкция воздушного такси eVTOL (electric vertical take-off and landing), электрический летательный аппарат с системой вертикального взлета и посадки. По сути, это разновидность СВВП (самолет с вертикальным взлетом и посадкой), работающая на электроэнергии.

Благодаря конструкции с малым лобовым сопротивлением и закрытым подъемным вентиляторам полноразмерный Cavorite X5 будет перевозить четырех пассажиров и пилота на скорости 450 км/ч.

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Гибридная газово-электрическая трансмиссия Cavorite X5 обеспечивает потрясающий запас хода до 500 км (и это без учета аварийного запаса энергии).

borgexpert По материалам:

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