Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч

Технологии&Авто
15
Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч
Horizon тестирует аэротакси, которое будет летать на скорости 450 км/ч
Horizon Aircraft тестирует прототип самолета, который вдвое меньше оригинальной модели. В прошлом году основатель компании Брэндон Робинсон сообщил, что испытания Cavorite X5 завершатся к концу августа. Однако сроки испытаний пришлось перенести.
Cavorite X5 — это конструкция воздушного такси eVTOL (electric vertical take-off and landing), электрический летательный аппарат с системой вертикального взлета и посадки. По сути, это разновидность СВВП (самолет с вертикальным взлетом и посадкой), работающая на электроэнергии.
Благодаря конструкции с малым лобовым сопротивлением и закрытым подъемным вентиляторам полноразмерный Cavorite X5 будет перевозить четырех пассажиров и пилота на скорости 450 км/ч.
Читайте также
Гибридная газово-электрическая трансмиссия Cavorite X5 обеспечивает потрясающий запас хода до 500 км (и это без учета аварийного запаса энергии).
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.