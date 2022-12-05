В США провели первый полет прототипа электрического аэротакси Maker (видео) — Finance.ua

В США провели первый полет прототипа электрического аэротакси Maker (видео) Сегодня 23:42 — Технологии&Авто

В США провели первый полет прототипа электрического аэротакси Maker (видео)

Калифорнийская компания Archer Aviation успешно совершила первый переходный полет со своим прототипом воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) под названием Maker.

Об этом сообщает FutureFlight

Сам полет состоялся еще 29 ноября возле штаб-квартиры Archer Aviation в Сан-Хосе в Калифорнии, однако подробности компания объявила только сейчас.

Прототип аэротакси, рассчитанный на двух пассажиров, поднялся на высоту более 73 метров, а во время полета набрал скорость 169 км в час.

«Это значительное достижение является свидетельством бесчисленных часов проектирования, моделирования и тестирования в аэродинамической трубе, которые наша команда провела за кулисами», — сказал главный инженер компании Джефф Бауэр.

Отмечается, что аэротакси Maker является лишь прототипом для аэротакси Midnight, который компания планирует производить в будущем. Летающий аппарат рассчитан на 4 пассажира и одного пилота.

Его первые тест-полёты запланированы на первую половину следующего года, а получения разрешения на официальные полеты от американского управления гражданской авиации следует ожидать уже в конце 2024 года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.