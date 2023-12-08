Honor представил новый смартфон — Finance.ua

Honor представил новый смартфон Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Honor представил новый смартфон

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Magic6 Lite, первое устройство из линейки Magic6.

Об этом сообщает GSM Arena.

Смартфон имеет 17,2 сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение равно 1220×2652 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц.

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Внутри установлена ​​батарея с емкостью 5800 миллиампер в час и процессор Snapdragon 6 первого поколения от компании Qualcomm.

Главная камера на оборотной стороне имеет 108Мп.

Указывается, что оперативная память смартфона составляет 8 Гб, а внутренняя память равна 256 Гб.

Honor Magic6 Lite доступен в цветах: черный, зеленый и оранжевый. Цена одного экземпляра пока не известна.

Укрінформ По материалам:

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