Honor представил новый смартфон — Finance.ua

Honor представил новый смартфон
Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Magic6 Lite, первое устройство из линейки Magic6.
Об этом сообщает GSM Arena.
Смартфон имеет 17,2 сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение равно 1220×2652 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц.
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Внутри установлена батарея с емкостью 5800 миллиампер в час и процессор Snapdragon 6 первого поколения от компании Qualcomm.
Главная камера на оборотной стороне имеет 108Мп.
Указывается, что оперативная память смартфона составляет 8 Гб, а внутренняя память равна 256 Гб.
Honor Magic6 Lite доступен в цветах: черный, зеленый и оранжевый. Цена одного экземпляра пока не известна.
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