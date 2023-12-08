Honor представил новый смартфон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honor представил новый смартфон

Технологии&Авто
26
Honor представил новый смартфон
Honor представил новый смартфон
Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Magic6 Lite, первое устройство из линейки Magic6.
Об этом сообщает GSM Arena.
Смартфон имеет 17,2 сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение равно 1220×2652 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц.
Читайте также
Внутри установлена ​​батарея с емкостью 5800 миллиампер в час и процессор Snapdragon 6 первого поколения от компании Qualcomm.
Главная камера на оборотной стороне имеет 108Мп.
Honor представил новый смартфон
Указывается, что оперативная память смартфона составляет 8 Гб, а внутренняя память равна 256 Гб.
Honor Magic6 Lite доступен в цветах: черный, зеленый и оранжевый. Цена одного экземпляра пока не известна.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.