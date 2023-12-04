Honor представил новый бюджетный смартфон — Finance.ua

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Honor представил новый бюджетный смартфон

Технологии&Авто
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Honor представил новый бюджетный смартфон
Honor представил новый бюджетный смартфон, Фото: GSM Arena
Китайская компания Honor представила новый бюджетный смартфон Honor X7b.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство, поддерживающее сети 4G, имеет 17,3-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана в 90 Гц.
Впереди плоская панель имеет одно отверстие для селфи-камеры на 8 Мп. На задней панели есть три камеры, расположенные в двух больших черных кругах. Главная камера имеет 108 Мп.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Основным преимуществом Honor X7b является мощный аккумулятор на 6000 миллиампер в час. Он может обеспечить до 18 часов просмотра видео, 24 часа просмотра социальных сетей или 69 часов стриминга музыки.
В смартфоне установлен процессор Snapdragon 680.
Среди прочего X7b имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти microSD.
Honor X7b доступен в трех цветах — серый, зеленый и черный. Его официальная цена составляет 249 долларов.
По материалам:
Укрінформ
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