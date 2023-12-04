Honor представил новый бюджетный смартфон — Finance.ua

Honor представил новый бюджетный смартфон Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

Honor представил новый бюджетный смартфон, Фото: GSM Arena

Китайская компания Honor представила новый бюджетный смартфон Honor X7b.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство, поддерживающее сети 4G, имеет 17,3-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана в 90 Гц.

Впереди плоская панель имеет одно отверстие для селфи-камеры на 8 Мп. На задней панели есть три камеры, расположенные в двух больших черных кругах. Главная камера имеет 108 Мп.

Фото: GSM Arena

Основным преимуществом Honor X7b является мощный аккумулятор на 6000 миллиампер в час. Он может обеспечить до 18 часов просмотра видео, 24 часа просмотра социальных сетей или 69 часов стриминга музыки.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 680.

Среди прочего X7b имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти microSD.

Honor X7b доступен в трех цветах — серый, зеленый и черный. Его официальная цена составляет 249 долларов.

Укрінформ По материалам:

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