Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото) — Finance.ua

Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото) 20.04.2023, 02:02 — Технологии&Авто

Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)

На Автосалоне в Шанхае Honda представила сразу четыре концепта инновационных электромобилей. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Honda планируют поставлять в Китай только электрокары с 2035 года. Всего в будущий модельный ряд войдут 10 новых автомобилей, которые дебютируют к 2027 году.

На выставке были показаны три электрокроссовера и необычный купеобразный седан e:N GT Concept. Последний концепт имеет прямоугольный силуэт и сильно отличается от других автомобилей внешне.

Основное внимание было уделено кроссоверам Honda e:NP2, e:NS2 и e:N SUV Prologue. Первые две модели появятся на китайском рынке уже в 2024 году.

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Концепты получили уникальную светодиодную оптику, которая огибает очертания кузова. Также они будут поддерживать технологии автономного вождения.

Серийную версию e:NP2 будет выпускать предприятие GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас хода кроссоверов составит более 400 км на одном заряде.

В Honda отметили, что бренд будет выпускать только электромобили и автомобили на топливных элементах с 2040 года. К 2050 году компания хочет стать полностью углеродно-нейтральной.

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Фокус По материалам:

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