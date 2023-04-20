Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото) — Finance.ua
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Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)

Технологии&Авто
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Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)
Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)
На Автосалоне в Шанхае Honda представила сразу четыре концепта инновационных электромобилей. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
В Honda планируют поставлять в Китай только электрокары с 2035 года. Всего в будущий модельный ряд войдут 10 новых автомобилей, которые дебютируют к 2027 году.
На выставке были показаны три электрокроссовера и необычный купеобразный седан e:N GT Concept. Последний концепт имеет прямоугольный силуэт и сильно отличается от других автомобилей внешне.
Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)
Основное внимание было уделено кроссоверам Honda e:NP2, e:NS2 и e:N SUV Prologue. Первые две модели появятся на китайском рынке уже в 2024 году.
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Концепты получили уникальную светодиодную оптику, которая огибает очертания кузова. Также они будут поддерживать технологии автономного вождения.
Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)
Серийную версию e:NP2 будет выпускать предприятие GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас хода кроссоверов составит более 400 км на одном заряде.
В Honda отметили, что бренд будет выпускать только электромобили и автомобили на топливных элементах с 2040 года. К 2050 году компания хочет стать полностью углеродно-нейтральной.
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По материалам:
Фокус
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