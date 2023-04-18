Hyundai Mobis разработала первый в мире подвижный дисплей для авто — Finance.ua

Hyundai Mobis разработала первый в мире подвижный дисплей для авто Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Hyundai Mobis разработала первый в мире подвижный дисплей для авто

Hyundai Mobis Co., ведущий южнокорейский производитель автозапчастей, разработал первый в мире подвижный дисплей для автомобилей.

Об этом сообщает Yonhap

Согласно информации компании, дисплей опускается, когда двигатель авто выключается. Также экран движется вверх или вниз в зависимости от условий движения транспортного средства.

Дисплей масштабируется до двух третей своего размера при навигации и переключается в режим полностью развернутого экрана для просмотра видео во время стоянки или во время зарядки электромобиля.

Hyundai Mobis стремится получить заказ на подвижный дисплей, который частично используется в смартфонах и телевизорах, от производителей роскошных автомобилей в Северной Америке и Европе.

«Мы с нетерпением ждем возможности стать изменением правил игры на рынке автомобильных дисплеев с нашей дифференцированной технологией. Мы станем пионерами на мировом рынке, развивая тенденции новых информационно-развлекательных технологий», — заявил представитель компании Хан Йон Хун.

Укрінформ По материалам:

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