Honda отзывает более 100 000 гибридных автомобилей — Finance.ua

Honda отзывает более 100 000 гибридных автомобилей Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Honda отзывает более 100 000 гибридных автомобилей

Американское подразделение Honda Motor Co. отзывает более 100 000 гибридных автомобилей в США по причине пожароопасности.

Об этом сообщает Tradingview

Компания отзывает около 106 030 автомобилей, но только внедорожники CR-V 2020−2022 года. С июня 2022 года Honda начала устанавливать предохранители на серийные автомобили после того, как в мае 2021 года произошло короткое замыкание. Тогда компания считала такие случаи единичными.

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Компания сообщила в обращении в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), что 12-вольтные кабели аккумулятора, выведенные за пределы кузова Honda CR-V Hybrid, не содержат предохранителя в цепи питания, что повышает риск короткого замыкания в случае попадания транспортного средства в аварию. Кабель аккумулятора может затем перегреться и повысить риск пожара или травмы.

По состоянию на 6 декабря компания получила две гарантийные претензии, связанные с этой проблемой, но никаких травм или смертей не зафиксировано.

Дилеры планируют бесплатно заменить кабель аккумулятора для потребителя.

Укрінформ По материалам:

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