Компактный электромобиль Honda навсегда покинул европейский рынок — Finance.ua

Компактный электромобиль Honda навсегда покинул европейский рынок Сегодня 03:28 — Фондовый рынок

Компактный электромобиль Honda навсегда покинул европейский рынок

Электрический хэтчбек Honda e окончательно ушел с европейского рынка. Это подтвердили журналу Electrive представители японского производителя, предварительно удалив модель со всех региональных сайтов.

Причина отказа от Honda e — низкие продажи. Именно поэтому ретро-хэтч продержался в Старом Свете всего три года, и план продажи 10 тысяч авто не был выполнен ни в одном из них. К примеру, в первый год европейцы купили около 4 тыс. таких хэтчбеков, а за десять месяцев 2023-го — всего 556.

Отсутствие спроса, по мнению европейских экспертов, связано с невыгодным для рынка сочетанием высокой цены (от 40 тыс. евро — ред.) и технических характеристик. Так, запас хода модели едва превышал 200 километров, а разгон до «сотни» занимал 8,3 секунды.

Таким образом, теперь в «электрической» линейке Honda в ЕС остается только кроссовер e: NY1, но он тоже не слишком популярен из-за малого дорожного просвета, безальтернативного монопривода и очень высокого ценника — от 47 тыс. евро.

Напомним, Honda e был построен на новой платформе и расположится в линейке японского производителя чуть ниже Honda Jazz.

Ampercar По материалам:

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