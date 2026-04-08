Германия закрыла 2025 год с рекордным дефицитом бюджета

Совокупный государственный бюджет Германии завершил 2025 год с самым большим дефицитом из кризисного 2022 года.

Как сообщает DW , об этом во вторник заявило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Основные показатели бюджета

По данным ведомства, дефицит бюджета составил 127,3 миллиарда евро, что на 22,9 млрд больше, чем годом ранее. Суммарные доходы составляли около 2,081 триллиона евро, а расходы — около 2,208 триллиона евро.

Главным образом рост дефицита произошел из-за федерального центра — его недостача увеличилась на 34,5 миллиарда, достигнув 85,4 миллиарда евро. Причиной стала ставка на долговое финансирование — через специальные фонды для бундесвера, инфраструктуры и защиты климата, полностью сформированные за счет кредитов.

Муниципалитеты зафиксировали рекордный дефицит в 31,9 млрд евро: расходы выросли на 5,6%, а доходы — всего на 4,1%.

В то же время, федеральным землям и системе социального страхования удалось сократить дефицит. Недостаток земель снизился на 9,5 миллиарда и составил 8,7 миллиарда евро, и три четверти от этой суммы приходится на города-земли Берлин, Гамбург и Бремен, тогда как пять земель, в том числе Бавария и Гессен, получили бюджеты с профицитом.

Дефицит системы социального страхования сократился на 9,2 млрд и составил 1,3 млрд евро — за счет роста страховых взносов на 9%, включая повышение дополнительных взносов в фонд медицинского страхования.

Факторы роста издержек

Отмечается, что рост расходов федерального центра был обусловлен повышенными субсидиями и ссудами в пользу социальных фондов.

Федерация выделила компании Deutsche Bahn 5,3 млрд евро на увеличение собственного капитала и предоставила ей кредит на 3 млрд евро. Ключевым фактором роста расходов стали выросшие на 23,4% военные закупки до 39 миллиардов евро.

Изменение практики учета государственных ценных бумаг позволило снизить процентные расходы по сравнению с 2024 годом.

