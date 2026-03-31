0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия планирует отказаться от монет в 1 и 2 цента

Большинство жителей Германии поддерживают отказ от монет в 1 и 2 цента
Большинство жителей Германии поддерживают отказ от монет в 1 и 2 цента
В Германии планируют ограничить использование монет номиналом 1 и 2 цента при наличных расчетах. В перспективе они могут полностью исчезнуть из обращения.
Как будет работать округление на кассе

Немецкий федеральный банк предложил закрепить на законодательном уровне правило округления при наличных расчетах. В случае принятия инициативы общую сумму в чеке будут автоматически округлять до ближайших 5 центов.
Механизм предусматривает:
  • суммы, оканчивающиеся на 1 или 2 цента, будут округляться вниз;
  • суммы на 3 или 4 цента — вверх.
Например, вместо 4,99 евро покупатель оплатит 5,00 евро, а вместо 1,02 евро — 1,00 евро.
В то же время, цены на товары останутся без изменений. Округление будет применяться только на кассе и только при оплате наличными. Безналичные платежи эта норма затрагивать не будет.

Почему хотят отказаться от мелких монет

В Бундесбанке объясняют, что отказ от монет малого номинала должен сделать наличные расчеты более удобными и эффективными.
Так, мелкие монеты редко возвращаются в обращение, их часто откладывают или теряют, а затраты на чеканку, обработку и логистику непропорционально высоки по сравнению с номиналом.

Что говорит население

По данным опросов, большинство жителей Германии поддерживают отказ от монет в 1 и 2 цента.
В частности, результаты исследования Eurobarometer свидетельствуют, что значительная часть респондентов выступает за полное изъятие мелких монет из обращения. Они считают их неудобными в использовании и не имеющими практической ценности.

Опыт других стран ЕС

Германия может присоединиться к ряду европейских стран, которые уже ввели округление или отказались от чеканки мелких монет:
  • Финляндия — округление действует с момента введения евро;
  • Нидерланды — прекращена чеканка, применяется округление;
  • Бельгия — обязательное округление с 2019 года;
  • Ирландия — обязательное округление с 2019 года;
  • Италия — округление применяется на кассе;
  • Словакия — новые монеты не выпускаются;
  • Эстония — округление действует с 2025 года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что половина украинских беженцев, приехавших в Германию в первые шесть месяцев полномасштабной войны рф против Украины, смогли трудоустроиться в течение трех с половиной лет пребывания в ФРГ. Это происходит гораздо быстрее, чем у мигрантов предыдущих волн. Несмотря на успехи в трудоустройстве уровень занятости украинцев значительно отстает от среднего показателя по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
