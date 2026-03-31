Германия планирует отказаться от монет в 1 и 2 цента Сегодня 06:48 — Личные финансы

Большинство жителей Германии поддерживают отказ от монет в 1 и 2 цента

В Германии планируют ограничить использование монет номиналом 1 и 2 цента при наличных расчетах. В перспективе они могут полностью исчезнуть из обращения.

Об этом пишет Аusnews.de.

Как будет работать округление на кассе

Немецкий федеральный банк предложил закрепить на законодательном уровне правило округления при наличных расчетах. В случае принятия инициативы общую сумму в чеке будут автоматически округлять до ближайших 5 центов.

Механизм предусматривает:

суммы, оканчивающиеся на 1 или 2 цента, будут округляться вниз;

суммы на 3 или 4 цента — вверх.

Например, вместо 4,99 евро покупатель оплатит 5,00 евро, а вместо 1,02 евро — 1,00 евро.

В то же время, цены на товары останутся без изменений. Округление будет применяться только на кассе и только при оплате наличными. Безналичные платежи эта норма затрагивать не будет.

Почему хотят отказаться от мелких монет

В Бундесбанке объясняют, что отказ от монет малого номинала должен сделать наличные расчеты более удобными и эффективными.

Так, мелкие монеты редко возвращаются в обращение, их часто откладывают или теряют, а затраты на чеканку, обработку и логистику непропорционально высоки по сравнению с номиналом.

Что говорит население

По данным опросов, большинство жителей Германии поддерживают отказ от монет в 1 и 2 цента.

В частности, результаты исследования Eurobarometer свидетельствуют, что значительная часть респондентов выступает за полное изъятие мелких монет из обращения. Они считают их неудобными в использовании и не имеющими практической ценности.

Опыт других стран ЕС

Германия может присоединиться к ряду европейских стран, которые уже ввели округление или отказались от чеканки мелких монет:

Финляндия — округление действует с момента введения евро;

Нидерланды — прекращена чеканка, применяется округление;

Бельгия — обязательное округление с 2019 года;

Ирландия — обязательное округление с 2019 года;

Италия — округление применяется на кассе;

Словакия — новые монеты не выпускаются;

Эстония — округление действует с 2025 года.

