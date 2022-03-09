Heineken прекращает продажи и производство своего пива в России — Finance.ua
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Heineken прекращает продажи и производство своего пива в России

Сегодня 23:09Фондовый рынок
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Heineken прекращает продажи и производство своего пива в России
Голландская пивоваренная компания заявила, что прекращает продажу, производство и рекламу пива своей марки Heineken в стране. Heineken стал последним крупным брендом, прекратившим свою деятельность в России.
Об этом сообщает CNN.
Heineken также предпримет немедленные шаги, чтобы оградить свои операции в России от своего более широкого бизнеса, и заявила, что больше не будет «принимать какую-либо чистую финансовую выгоду, полученную от наших операций в России». Heineken уже объявила о планах остановить все новые инвестиции и экспорт в Россию.
Это произошло, когда McDonald’s и Starbucks заявили, что закрывают свои рестораны и кафе в России, а Coca-Cola приостанавливает свою деятельность там в ответ на вторжение России в Украину. PepsiCo также отзывает некоторые продукты из страны.
По материалам: РБК-Україна
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