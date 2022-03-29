Heineken прекращает деятельность на территории рф. — Finance.ua

Heineken прекращает деятельность на территории рф.

Сегодня 02:30 — Фондовый рынок

Heineken прекращает деятельность на территории рф.

Пивоваренный концерн Heineken прекращает свою деятельность на территории рф.

Об этом говорится в сообщении компании. Бизнес будет передан новому владельцу.

Семь заводов, принадлежащих нидерландской компании, будут продолжать работу на российском рынке до передачи новому владельцу.

Компания не получит денег за активы и спишет убытки на €400 млн.

В Heineken гарантируют сохранение заработной платы всех 1800 российских сотрудников до конца года.

Напомним, Heineken 9 марта сообщила, что прекратит выпуск пива под своим брендом, но не планировала прекращать работу в россии.

До этого о выходе из российского рынка объявила Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg сообщил, что приостанавливает инвестиции в рф и поставки импортного пива.

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