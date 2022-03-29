Heineken прекращает деятельность на территории рф. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Heineken прекращает деятельность на территории рф.

Сегодня 02:30Фондовый рынок
16
Heineken прекращает деятельность на территории рф.Heineken прекращает деятельность на территории рф.
Пивоваренный концерн Heineken прекращает свою деятельность на территории рф.
Об этом говорится в сообщении компании. Бизнес будет передан новому владельцу.
Семь заводов, принадлежащих нидерландской компании, будут продолжать работу на российском рынке до передачи новому владельцу.
Компания не получит денег за активы и спишет убытки на €400 млн.
В Heineken гарантируют сохранение заработной платы всех 1800 российских сотрудников до конца года.
Напомним, Heineken 9 марта сообщила, что прекратит выпуск пива под своим брендом, но не планировала прекращать работу в россии.
До этого о выходе из российского рынка объявила Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg сообщил, что приостанавливает инвестиции в рф и поставки импортного пива.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.