Гендиректор «Ашан» заявил, что компания не уйдет с российского рынка из-за войны в Украине — Finance.ua

«Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран (россии и Украины. — Ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.
По его словам, в случае ухода компании из рф без работы останутся 30 тысяч человек, из которых 40% сотрудники и акционеры. При этом он указал, что в россии работает 231 физический магазин, а также интернет-магазин, а в Украине — 43 магазина.
«Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещались и нанимали в другом месте», — заявил представитель Ашана.
Также он подчеркнул, что компания помогает украинским беженцам.
«Мы предоставили более 2300 тонн продуктов, 50 тысяч гигиенических наборов и пожертвовали более 2 миллионов евро. И наши акционеры решили направить часть дивидендов на помощь беженцам», — подытожил Клод.