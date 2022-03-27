Гендиректор «Ашан» заявил, что компания не уйдет с российского рынка из-за войны в Украине — Finance.ua
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Гендиректор «Ашан» заявил, что компания не уйдет с российского рынка из-за войны в Украине

Сегодня 10:24Фондовый рынок
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Гендиректор «Ашан» заявил, что компания не уйдет с российского рынка из-за войны в УкраинеГендиректор «Ашан» заявил, что компания не уйдет с российского рынка из-за войны в Украине
Генеральный директор французской сети супермаркетов «Ашан» Ив Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти с российского рынка. Компания не намерена выполнять эту просьбу.
Об этом гендиректор Auchan Retail International заявил в интервью Journal du Dimanche.
«Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран (россии и Украины. — Ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.
По его словам, в случае ухода компании из рф без работы останутся 30 тысяч человек, из которых 40% сотрудники и акционеры. При этом он указал, что в россии работает 231 физический магазин, а также интернет-магазин, а в Украине — 43 магазина.
«Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещались и нанимали в другом месте», — заявил представитель Ашана.
Также он подчеркнул, что компания помогает украинским беженцам.
«Мы предоставили более 2300 тонн продуктов, 50 тысяч гигиенических наборов и пожертвовали более 2 миллионов евро. И наши акционеры решили направить часть дивидендов на помощь беженцам», — подытожил Клод.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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